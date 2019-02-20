В Геленджике на 14 лет осудили женщину, которая сбывала наркотики
В Геленджике сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю вместе с полицейскими задержали местную жительницу. Ее подозревали в продаже наркотиков в особо крупном размере.
Провели личный досмотр, во время которого обнаружили в машине женщины полиэтиленовые пакеты с различными веществами. Их отправили на экспертизу. Она подтвердила, что изъятое - синтетические наркотики общей массой более 500 грамм.
- Женщина призналась, что купила запрещенное вещество в интернете, сообщили в пресс-службе ПУ УФСБ России по Краснодарскому краю.
Геленджикский городской суд признал местную жительницу виновной и назначил ей 14 лет лишения свободы в колонии общего режима.
Приговор вступил в законную силу.
Напомним, в Краснодарском крае бывшие полицейские обвиняются в продаже наркотиков. Оперуполномоченные хотели повысить показатели раскрываемости.
ИСТОЧНИК KP.RU