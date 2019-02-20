2019-02-20T13:15:57+03:00
Общество

В Краснодаре в честь юбилея музея имени Фелицына открылась новая выставка

На ней представлены образцы музейной документации начала XX века, архивные фотографии и находки из раскопов
Татьяна СМИРНОВА
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Фото пресс-службы музеяФото пресс-службы музея
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20 февраля в Краснодаре в рамках проекта «Вехи истории» открыли новую выставку, посвящённую 140-летию Краснодарского государственного историко-археологического музея-заповедника.

Экспозиция охватывает период с 1908 по 1920 годы. В то время учреждение получило официальный статус и финансирование от Кубанского казачьего войска. Также тогда музей приобрел постоянный адрес: до 1961 года он располагался на улице Рашпилевской, 3.

В культурном учреждении официальным заведующим назначили Кирилла Живило. Именно он создал систему экспонатов, а также разделил собрание на отделы. До Октябрьской революции в учреждении насчитывалось более 11 тысяч экспонатов.

- На открывшейся выставке вниманию гостей и жителей краевой столицы представлены образцы музейной документации начала XX века, архивные фотографии, а также находки из раскопов, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе Краснодарского историко-археологического музея-заповедника имени Фелицына.

ИСТОЧНИК KP.RU

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