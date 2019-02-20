2019-02-20T13:46:44+03:00
Общество

В Сочи создадут генеральную схему озеленения

Об этом сообщает администрация курорта
Татьяна СМИРНОВА
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Фото: Steemkr.comФото: Steemkr.com
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В Сочи создадут генеральную схему озеленения. Об этом сообщает администрация города с ссылкой на директора департамента по охране окружающей среды, лесопарков, сельского хозяйства и промышленности Андрея Платонова.

Разработкой схемы генерального озеленения города занимаемся мэрия. Работы проводятся в рамках реализации национального проекта «Экология».

По словам Платонова, в программу озеленения будут включены инвентаризация и сохранение зелёных зон, борьба с паразитами, а также мероприятия по уходу.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в Сочи в парке микрорайона Макаренко в честь Всероссийского дня орнитолога прошла экологическая акция - на его территории развесили новые дома для птиц. Согласно данным администрации курорта, там живут пернатые, занесенные в Красную книгу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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