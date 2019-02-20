СЕГОДНЯ 14:15 2019-02-20T14:15:05+03:00

Жителя Усть-Лабинского района могут посадить на два года за ложный донос на знакомых Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Мужчина сообщил правоохранителям, что они похитили из его автомобиля 600 тысяч рублей

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В дежурную часть полиции обратился местный житель Усть-Лабинского района и сообщил правоохранителям о том, что из его автомобиля пропала крупная сумма денег. Мужчина пояснил, что 600 тысяч рублей копил несколько лет и хранил их под ковриком возле водительского сидения. Перед исчезновением денег он возил в автомобиле своих знакомых.

- На указанное место прибыли правоохранители. Они провели проверку, во время которой информация о совершении преступления не подтвердилась. Мужчину задержали и доставили в отделение полиции, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе Главного Управления МВД России по Краснодарскому краю.

Позже злоумышленник признался, что обманул правоохранителей, пояснив, что пошёл на преступление из хулиганских побуждений.

Полицейские установили, что ранее мужчина уже привлекался к ответственности за ложный донос.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело. Ему грозит лишение свободы сроком до двух лет.

В настоящее время мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU