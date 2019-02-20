В Краснодаре в районе оптового рынка произошёл пожар
20 февраля в Краснодаре на складе, расположенном на улице Онежской, 35/1, произошёл пожар.
В Краснодаре в районе оптового рынка произошёл пожар.
- Около 13:30 в дежурную часть МЧС поступило сообщение о возгорании. На указанное место прибыли спасатели. По предварительным данным, площадь пожара составляет 100 квадратных метров, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе Главного Управления МЧС по Краснодарскому краю.
В тушении огня задействовали семь единиц техники и 30 человек личного состава. Также на месте происшествия работают два ствола «Дельта».
По предварительным данным, в пожаре никто не погиб и не пострадал.
Напомним, раннее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что на окраине Краснодара 19 февраля потушили крупный очаговый пожар. Площадь возгорания составила 1000 квадратных метров. Как сообщают сотрудники пресс-службы МЧС, горел мусор.
ИСТОЧНИК KP.RU