СЕГОДНЯ 14:31 2019-02-20T14:59:41+03:00

В Краснодаре в районе оптового рынка произошёл пожар Фото: скрин с видео

Никто не погиб и не пострадал

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20 февраля в Краснодаре на складе, расположенном на улице Онежской, 35/1, произошёл пожар.

В Краснодаре в районе оптового рынка произошёл пожар.

- Около 13:30 в дежурную часть МЧС поступило сообщение о возгорании. На указанное место прибыли спасатели. По предварительным данным, площадь пожара составляет 100 квадратных метров, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе Главного Управления МЧС по Краснодарскому краю.

В тушении огня задействовали семь единиц техники и 30 человек личного состава. Также на месте происшествия работают два ствола «Дельта».

По предварительным данным, в пожаре никто не погиб и не пострадал.

Напомним, раннее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что на окраине Краснодара 19 февраля потушили крупный очаговый пожар. Площадь возгорания составила 1000 квадратных метров. Как сообщают сотрудники пресс-службы МЧС, горел мусор.

ИСТОЧНИК KP.RU