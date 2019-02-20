2019-02-20T15:05:17+03:00
Политика

Краевой суд вынес решение в пользу несправедливо обвиненного коммуниста

В Краснодарском краевом суде состоялось заседание по апелляции на решение Гулькевичского районного суда
Иван ЕГОРОВ
Поделиться:
Фото: краснодарское краевое отделение КПРФФото: краснодарское краевое отделение КПРФ
Изменить размер текста:

Ранее районный судья признала второго секретаря Гулькевичского райкома КПРФ В.В. Крутова виновным в нарушении правил проведения публичного мероприятия в форме митинга.

На том, уже давнем, митинге партийный активист крайне резко высказался против правительственной пенсионной реформы, а также публично озвучил, что депутаты-единороссы в районном Совете ее единогласно поддержали. И, видимо, эта правда не понравилось партии власти: против В.В. Крутова включили механизм репрессий. Было возбуждено и направлено в суд административное дело.

Изначально все выглядело очень грубо, топорно. Многочисленные процессуальные нарушения, путающиеся в своих показаниях сотрудники полиции, даже «состав преступления» указан не в соответствии с законом: В.В. Крутова обвинили в «отклонении» от «темы митинга». Но такого понятия в федеральном законе нет, а это значит, что коммуниста обвинили и пытались осудить за то, что нарушить невозможно.

Судья краевого суда разобралась в существе вопроса и вынесла справедливое решение: постановление районного суда было отменено, а все претензии к В.В. Крутову сняты.

Это – справедливое решение. И важную роль в его достижении сыграли защитники: не боясь давления власти, они отстаивали в суде правду. Не остались безучастными к нарушению свободы слова и представители кубанского гражданского общества.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Кубани в текущем году планируют приобрести около 100 школьных автобусов
В Новороссийске возбудили дело в отношении водителя фуры, упавшей на легковушку
«Классика в темноте»: в Краснодаре пройдет шоу с эффектом полного погружения
В Сочи задержали подозреваемых в краже медоборудования из автомобиля скорой помощи
В Краснодаре потушили пожар на складе
В Краснодаре в районе оптового рынка произошёл пожар
Жителя Усть-Лабинского района могут посадить на два года за ложный донос на знакомых
В Сочи создадут генеральную схему озеленения
В Краснодаре в честь юбилея музея имени Фелицына открылась новая выставка
В Геленджике на 14 лет осудили женщину, которая сбывала наркотики
На Кубани в азовских лиманах с 1 марта запретят вылов рыбы
В Армавире 37-летний мужчина похитил из магазина обои
В Краснодарском крае бывшие полицейские обвиняются в продаже наркотиков
В Славянске-на-Кубани лжериэлтор заложил дом клиентки и скрылся с полученными деньгами
Надежда Цапок решила отсудить у Россельхозбанка 92 миллиона рублей
В Туапсе сотрудника полиции подозревают в хищении служебного катера
В Краснодаре ожидается понижение температуры, мокрый снег и гололед
В Сочи пройдет фестиваль резьбы по снегу
Сочинские врачи спасли женщину с переломом шейного позвонка
26 апреля в Краснодаре пройдет аукцион современного искусства MOST
В Сочи внедорожник сбил скутериста
В Сочи победительницы этапа Кубка мира по горнолыжному спорту получат кокошники
В апреле появятся новые авиарейсы из Краснодара в Волгоград и Пермь
Судебные приставы Кубани взыскали с должников более 24 миллиардов рублей
В Геленджике горели гаражи
В Краснодаре потушили крупный очаговый пожар
Краснодарские школьники предложили название для одной из улиц города
На Кубани выберут лучшего директора школы