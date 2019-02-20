Краевой суд вынес решение в пользу несправедливо обвиненного коммуниста

СЕГОДНЯ 14:43 2019-02-20T15:05:17+03:00

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Ранее районный судья признала второго секретаря Гулькевичского райкома КПРФ В.В. Крутова виновным в нарушении правил проведения публичного мероприятия в форме митинга.

На том, уже давнем, митинге партийный активист крайне резко высказался против правительственной пенсионной реформы, а также публично озвучил, что депутаты-единороссы в районном Совете ее единогласно поддержали. И, видимо, эта правда не понравилось партии власти: против В.В. Крутова включили механизм репрессий. Было возбуждено и направлено в суд административное дело.

Изначально все выглядело очень грубо, топорно. Многочисленные процессуальные нарушения, путающиеся в своих показаниях сотрудники полиции, даже «состав преступления» указан не в соответствии с законом: В.В. Крутова обвинили в «отклонении» от «темы митинга». Но такого понятия в федеральном законе нет, а это значит, что коммуниста обвинили и пытались осудить за то, что нарушить невозможно.

Судья краевого суда разобралась в существе вопроса и вынесла справедливое решение: постановление районного суда было отменено, а все претензии к В.В. Крутову сняты.

Это – справедливое решение. И важную роль в его достижении сыграли защитники: не боясь давления власти, они отстаивали в суде правду. Не остались безучастными к нарушению свободы слова и представители кубанского гражданского общества.

ИСТОЧНИК KP.RU