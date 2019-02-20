В Краснодаре потушили пожар на складе
Днем 20 февраля в Краснодаре на складе произошёл пожар.
- Сообщение о возгорании поступило в отделение МЧС в 13:30. На момент прибытия спасателей на место происшествия площадь пожара составляла 100 квадратных метров. Но скоро она увеличилась до 450 квадратных метров, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе Главного Управления МЧС по Краснодарскому краю.
В Краснодаре произошел крупный пожар.
В 15:24 спасателям удалось полностью ликвидировать пожар.
Фото пресс-службы МЧС Кубани
Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в краевой столице загорелся склад, расположенный на улице Онежской, 35/1.
По предварительным данным, во время чрезвычайного происшествия никто не погиб и не пострадал.
Как "Комсомольской правде" - Кубань" сообщает пресс-служба Главного Управления МЧС, в тушении пожара было задействовано 13 единиц техники и 39 человек личного состава.
Фото пресс-службы МЧС Кубани
ИСТОЧНИК KP.RU