2019-02-20T15:49:58+03:00
Происшествия

В Сочи задержали подозреваемых в краже медоборудования из автомобиля скорой помощи

Двум мужчинам грозит лишние свободы сроком до семи лет
Татьяна СМИРНОВА
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В Сочи задержали подозреваемых в краже медоборудования из автомобиля скорой помощиВ Сочи задержали подозреваемых в краже медоборудования из автомобиля скорой помощиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В дежурную часть полиции Сочи обратился водитель автомобиля скорой помощи. Он сообщил, что в Центральном районе города двое неизвестных мужчин с чулками на головах похитили из служебной машины чемодан с медицинскими принадлежностями и скрылись. Сумма ущерба составила 13 тысяч рублей.

- На указанное место прибыли правоохранители. Они опросили медицинских работников и составили ориентировки на розыск предполагаемых преступников. Во время оперативно-розыскных мероприятии правоохранители задержали двух мужчин, схожих по приметам с подозреваемыми. Ими оказались 29-летние приезжие из Московской области. Злоумышленников доставили в отделение полиции, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе Главного Управления МВД России по Краснодарскому краю.

Мужчины признались в совершении преступления. Они рассказали, что, не найдя в похищенном чемодане медикаментов и спирта, выбросили его.

По данному факту в отношении подозреваемых возбудили уголовное дело. Мужчинам грозит лишение свободы сроком до семи лет.

В настоящее время злоумышленники находятся под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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