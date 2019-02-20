СЕГОДНЯ 15:49 2019-02-20T15:49:58+03:00

В Сочи задержали подозреваемых в краже медоборудования из автомобиля скорой помощи Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Изменить размер текста: A A

В дежурную часть полиции Сочи обратился водитель автомобиля скорой помощи. Он сообщил, что в Центральном районе города двое неизвестных мужчин с чулками на головах похитили из служебной машины чемодан с медицинскими принадлежностями и скрылись. Сумма ущерба составила 13 тысяч рублей.

- На указанное место прибыли правоохранители. Они опросили медицинских работников и составили ориентировки на розыск предполагаемых преступников. Во время оперативно-розыскных мероприятии правоохранители задержали двух мужчин, схожих по приметам с подозреваемыми. Ими оказались 29-летние приезжие из Московской области. Злоумышленников доставили в отделение полиции, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе Главного Управления МВД России по Краснодарскому краю.

Мужчины признались в совершении преступления. Они рассказали, что, не найдя в похищенном чемодане медикаментов и спирта, выбросили его.

По данному факту в отношении подозреваемых возбудили уголовное дело. Мужчинам грозит лишение свободы сроком до семи лет.

В настоящее время злоумышленники находятся под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU