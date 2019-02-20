«Классика в темноте»: в Краснодаре пройдет шоу с эффектом полного погружения
Шоу лучших сцен мира «Классика в Темноте» расскажет слушателю свою историю. Состав артистов гарантирует слушателю высочайший уровень исполнения всемирно известных композиций и предвещает полное погружение в эксперимент даже самого искушенного зрителя.
Фото: пресс-служба организаторов
Над постановкой и исполнением танцевального перфоманса работает известный хореограф и visual artist Лилия Бурдинская — представитель поколения молодых хореографов, формирующих реалии российского современного танца, балетмейстер, не разудививший своими работами зрителей Дягилевского фестиваля (г. Пермь, худ. рук Теодор Курентзис) и победитель конкурса молодых хореографов фестиваля CONTEXT. Diana Vishneva. Вокальные партии исполняет обладательница уникального сопрано, исполнительница главной партии в реконструкции первой русской барочной оперы Елизавета Свешникова (Лауреат международных конкурсов, ведущая солистка Пермского театра)
Фото: пресс-служба организаторов
Фото: пресс-служба организаторов
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ИСТОЧНИК KP.RU