2019-02-20T16:23:38+03:00
Общество

«Классика в темноте»: в Краснодаре пройдет шоу с эффектом полного погружения

Оно состоится 19 марта в центральном концертном зале на Красной, 5
Иван ЕГОРОВ
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Фото: пресс-служба организаторовФото: пресс-служба организаторов
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Шоу лучших сцен мира «Классика в Темноте» расскажет слушателю свою историю. Состав артистов гарантирует слушателю высочайший уровень исполнения всемирно известных композиций и предвещает полное погружение в эксперимент даже самого искушенного зрителя.

Фото: пресс-служба организаторов

Фото: пресс-служба организаторов

Над постановкой и исполнением танцевального перфоманса работает известный хореограф и visual artist Лилия Бурдинская — представитель поколения молодых хореографов, формирующих реалии российского современного танца, балетмейстер, не разудививший своими работами зрителей Дягилевского фестиваля (г. Пермь, худ. рук Теодор Курентзис) и победитель конкурса молодых хореографов фестиваля CONTEXT. Diana Vishneva. Вокальные партии исполняет обладательница уникального сопрано, исполнительница главной партии в реконструкции первой русской барочной оперы Елизавета Свешникова (Лауреат международных конкурсов, ведущая солистка Пермского театра)

Фото: пресс-служба организаторов

Фото: пресс-служба организаторов

Фото: пресс-служба организаторов

Фото: пресс-служба организаторов

Добро пожаловать в мир Классики в темноте!

ИСТОЧНИК KP.RU

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