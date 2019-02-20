2019-02-20T16:19:06+03:00
Происшествия

В Новороссийске возбудили дело в отношении водителя фуры, упавшей на легковушку

Экспертиза показала, что во время аварии он находился в состоянии наркотического опьянения
Татьяна СМИРНОВА
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ФОТО: паблик "Я ♡ Новороссийск"ФОТО: паблик "Я ♡ Новороссийск"
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В Новороссийске в отношении водителя фуры, упавшей на легковушку, возбудили уголовное дело о нарушении ПДД

Согласно версии следствия, 43-летний мужчина двигался по улице Кутузовской за рулем МАЗ 543203-220. Во время поворота на улицу Видова он допустил наезд прицепа на бордюр. В результате контейнер опрокинулся и упал на двигающуюся рядом легковушку.

- В автомобиле находились 27-летний водитель 33-летняя пассажирка. В результате аварии женщина получила несовместимые с жизнью травмы и скончалась на месте происшествия. Согласно результатам экспертизы, водитель контейнеровоза находился в состоянии наркотического опьянения, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе Следственного Управления СКА РФ по Краснодарскому краю.

По данному факту полиция возбудила уголовное дело. Его передали на расследование территориальному следственному отделу СКР по краю. В настоящее время обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что вечером 12 февраля в Новороссийске фура упала на легковой автомобиль. В результате дорожно-транспортного происшествия погибла 33-летняя женщина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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