2019-02-20T16:56:46+03:00
Общество

На Кубани в текущем году планируют приобрести около 100 школьных автобусов

Об этом сообщила заместитель главы края Анна Минькова
Татьяна СМИРНОВА
Поделиться:
Фото пресс-службы администрации Краснодарского краяФото пресс-службы администрации Краснодарского края
Изменить размер текста:

На Кубани прошло видеоселекторное совещание с муниципалитетами под председательством заместителя губернатора Анны Миньковой. На нем обсудили вопросы обеспечения безопасности школ.

Минькова отметила, что в настоящее время 82 процента учебных заведений охраняют специализированные предприятия. Их территории ограждены и освещаются в тёмное время суток, на них также установлены камеры видеонаблюдения и «тревожные кнопки», сообщает министерство образования, науки и молодёжной политики.

Некоторые школы региона нуждаются в укреплении материально-технической базы. По словам министра образования, науки и молодёжной политики Елены Воробьевой, на решение этой проблемы в текущем году направят 24,6 миллиона рублей.

Также на совещании говорили о безопасности при перевозе школьников.

- В прошлом году за счет бюджетных средств мы обновили 347 школьных автобусов. В этом планируем приобрести еще 98 в рамках краевой программы «Развитие образования», – рассказала Анна Минькова.

Также она подчеркнула, что новый транспорт будет оснащён всем необходимым, например, спутниковой навигацией ГЛОНАСС и тахографами.

В настоящее время в регионе насчитывается 1,2 тысячи школьных автобусов, сообщает администрация Кубани.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Новороссийске возбудили дело в отношении водителя фуры, упавшей на легковушку
«Классика в темноте»: в Краснодаре пройдет шоу с эффектом полного погружения
В Сочи задержали подозреваемых в краже медоборудования из автомобиля скорой помощи
В Краснодаре потушили пожар на складе
Краевой суд вынес решение в пользу несправедливо обвиненного коммуниста
В Краснодаре в районе оптового рынка произошёл пожар
Жителя Усть-Лабинского района могут посадить на два года за ложный донос на знакомых
В Сочи создадут генеральную схему озеленения
В Краснодаре в честь юбилея музея имени Фелицына открылась новая выставка
В Геленджике на 14 лет осудили женщину, которая сбывала наркотики
На Кубани в азовских лиманах с 1 марта запретят вылов рыбы
В Армавире 37-летний мужчина похитил из магазина обои
В Краснодарском крае бывшие полицейские обвиняются в продаже наркотиков
В Славянске-на-Кубани лжериэлтор заложил дом клиентки и скрылся с полученными деньгами
Надежда Цапок решила отсудить у Россельхозбанка 92 миллиона рублей
В Туапсе сотрудника полиции подозревают в хищении служебного катера
В Краснодаре ожидается понижение температуры, мокрый снег и гололед
В Сочи пройдет фестиваль резьбы по снегу
Сочинские врачи спасли женщину с переломом шейного позвонка
26 апреля в Краснодаре пройдет аукцион современного искусства MOST
В Сочи внедорожник сбил скутериста
В Сочи победительницы этапа Кубка мира по горнолыжному спорту получат кокошники
В апреле появятся новые авиарейсы из Краснодара в Волгоград и Пермь
Судебные приставы Кубани взыскали с должников более 24 миллиардов рублей
В Геленджике горели гаражи
В Краснодаре потушили крупный очаговый пожар
Краснодарские школьники предложили название для одной из улиц города
На Кубани выберут лучшего директора школы