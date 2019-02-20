На Кубани в текущем году планируют приобрести около 100 школьных автобусов

СЕГОДНЯ 16:56 2019-02-20T16:56:46+03:00

Об этом сообщила заместитель главы края Анна Минькова

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На Кубани прошло видеоселекторное совещание с муниципалитетами под председательством заместителя губернатора Анны Миньковой. На нем обсудили вопросы обеспечения безопасности школ.

Минькова отметила, что в настоящее время 82 процента учебных заведений охраняют специализированные предприятия. Их территории ограждены и освещаются в тёмное время суток, на них также установлены камеры видеонаблюдения и «тревожные кнопки», сообщает министерство образования, науки и молодёжной политики.

Некоторые школы региона нуждаются в укреплении материально-технической базы. По словам министра образования, науки и молодёжной политики Елены Воробьевой, на решение этой проблемы в текущем году направят 24,6 миллиона рублей.

Также на совещании говорили о безопасности при перевозе школьников.

- В прошлом году за счет бюджетных средств мы обновили 347 школьных автобусов. В этом планируем приобрести еще 98 в рамках краевой программы «Развитие образования», – рассказала Анна Минькова.

Также она подчеркнула, что новый транспорт будет оснащён всем необходимым, например, спутниковой навигацией ГЛОНАСС и тахографами.

В настоящее время в регионе насчитывается 1,2 тысячи школьных автобусов, сообщает администрация Кубани.

ИСТОЧНИК KP.RU