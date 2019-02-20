В Сочи произошла массовая драка

СЕГОДНЯ 17:23 2019-02-20T17:24:33+03:00

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Вечером 19 февраля в Сочи в Центральном районе города на дороге около ТРЦ «Море Молл» произошла массовая драка.

Инцидент сняли на видео очевидцы. На кадрах видно, как дороге дерутся около десяти человек. Некоторые пострадавшие в драке лежат на проезжей части, у одного молодого человека разбит нос.

Массовая драка в Сочи.

Как сообщают очевидцы, инцидент произошёл из-за конфликта между несколькими людьми. Участники драки использовали в бою не только кулаки, но газовый баллончик. На место происшествия приезжала карета скорой помощи.

- По данному факту был зарегистрирован материал. В настоящее время правоохранители поводят проверку и устанавливают личности участников произошедшего, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе Главного Управления МЧС России по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU