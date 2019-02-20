СЕГОДНЯ 17:42 2019-02-20T17:42:47+03:00

Под Анапой во время пожара в приюте сгорели кошки и собаки Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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20 февраля около двенадцати часов ночи на хуторе Чембурка произошел пожар. Загорелась постройка из металлопрофиля, которая предназначалась для содержания животных.

По предварительным данным, площадь пожара составила 20 квадратных метров. После того, как огонь ликвидировали, были обнаружены обгоревшие тела двух кошек и двух собак.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в Краснодаре произошёл пожар на складе. Сначала его площадь составляла 100 квадратных метров, но позже она увеличилась до 450. На месте происшествия работали сотрудники МЧС. В тушении возгорания задействовали 13 единиц техники и 39 человек личного состава. Во время возгорания никто не погиб и не пострадал.

Также "Комсомолка" сообщала о том, что на окраине Краснодара потушили крупный очаговый пожар.

ИСТОЧНИК KP.RU