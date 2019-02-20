2019-02-20T18:03:08+03:00
Общество

В Тихорецке появится Детский театр

В нем развивать свои таланты смогут ребята в возрасте от 6 до 16 лет
Татьяна СМИРНОВА
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Фото пресс-службы администрации Краснодарского краяФото пресс-службы администрации Краснодарского края
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В Тихорецке появится Детский театр. Его создадут на базе клуба «Красный Молот» в рамках мероприятий, посвящённых Году театра.

В новом учреждении смогут учиться ребята в возврате от 6 до 16 лет.

26 февраля в местном Доме Культуры пройдёт «Марафон детских талантов».

- Участникам нужно будет представить на суд жюри концертные номера – песню, басню, стихотворение, танец, сценку, музыкальное произведение на инструментах, чтобы показать свои способности. Но одним из самых главных критериев отбора будет большое желание стать участником Детского театра, – сообщили в министерстве культуры региона.

В Детском театре мальчишки и девчонки смогут заниматься актерским мастерством, сценической речью, сценический движением и выступать на сцене. Также в новом учреждении для районных концертов и мероприятий будут готовить ведущих.

Напомним, что 2019 год по указу Президента РФ Владимира Путина объявлен Годом театра. В связи с этим в ближайшие шесть лет на Кубани планируют обновить более 150 Домов Культуры, а также создать и реконструировать 19 культурно-досуговых объектов, два театра, 12 кинозалов, пять модельных библиотек, обеспечить новым оборудованием 175 учреждений допобразования, шесть колледжей и училищ, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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