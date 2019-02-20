2019-02-20T18:30:52+03:00
Общество

Кондратьев: «Край максимально реализует проекты по поддержке талантливой молодёжи»

В Краснодаре и Сочи хотят построить учреждения для одарённых детей
Татьяна СМИРНОВА
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Фото пресс-службы администрации Краснодарского краяФото пресс-службы администрации Краснодарского края
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Глава Кубани Вениамин Кондратьев ответил на вопросы журналистов по итогам послания президента Федеральному Собранию, которое прошло 20 февраля.

По его словам, ежегодное послание Владимира Путина – это план действий на ближайшее время по развитию экономики и социальной сферы. Особое внимание глава страны уделил работе с одаренными детьми.

- Сегодня край максимально реализует проекты по поддержке талантливой молодежи. Эти ребята не должны потеряться. А нам необходимо создавать условия для реализации их талантов. Среди примеров – создание школы для одаренных детей в Сочи на базе «Сириуса» и в Краснодаре. В краевой столице мы построим школу на 1100 мест и интернат на 600 мест, - заявил Кондратьев.

В текущем году на Кубани приступили к проектированию школы-интерната для одарённых детей в Краснодаре и строительству общеобразовательного учреждения в Сочи.

В школе, которая появится в краевой столице, будут современные лаборатории естественных наук, спорткомплекс и плавательный бассейн. Чтобы учиться в ней, ребёнок должен хорошо сдать вступительные экзамены, сообщает администрация Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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