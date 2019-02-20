Кондратьев: «Край максимально реализует проекты по поддержке талантливой молодёжи»
Глава Кубани Вениамин Кондратьев ответил на вопросы журналистов по итогам послания президента Федеральному Собранию, которое прошло 20 февраля.
По его словам, ежегодное послание Владимира Путина – это план действий на ближайшее время по развитию экономики и социальной сферы. Особое внимание глава страны уделил работе с одаренными детьми.
- Сегодня край максимально реализует проекты по поддержке талантливой молодежи. Эти ребята не должны потеряться. А нам необходимо создавать условия для реализации их талантов. Среди примеров – создание школы для одаренных детей в Сочи на базе «Сириуса» и в Краснодаре. В краевой столице мы построим школу на 1100 мест и интернат на 600 мест, - заявил Кондратьев.
В текущем году на Кубани приступили к проектированию школы-интерната для одарённых детей в Краснодаре и строительству общеобразовательного учреждения в Сочи.
В школе, которая появится в краевой столице, будут современные лаборатории естественных наук, спорткомплекс и плавательный бассейн. Чтобы учиться в ней, ребёнок должен хорошо сдать вступительные экзамены, сообщает администрация Краснодарского края.
ИСТОЧНИК KP.RU