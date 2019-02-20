2019-02-20T18:51:20+03:00
Общество

В Краснодаре подготовили 100 единиц техники для очистки дорог от снега и наледи

На выходных ожидается непогода
Татьяна СМИРНОВА
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Фото пресс-службы администрации КраснодараФото пресс-службы администрации Краснодара
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В Краснодаре прошло заседание оперативного штаба по готовности к очистке пешеходных зон от снега и наледи.

- Мусороуборочная компания, подрядные организации, управляющие компании, ТСЖ должны в случае выпадения обильного снега оперативно, в любое время суток, выйти на улицы, чтобы расчищать город. Сегодня необходимо проверить наличие материалов, еще раз протестировать технику, чтобы никаких сбоев не было», — заявил заместитель мэра Краснодара Андрей Дорошев.

На совещании службы, ответственные за уборку снега, сообщили, что в готовность привели около 100 единиц техники. Они будут очищать тротуары, пешеходные зоны и вывозить снег.

Также на мероприятии было отмечено, что в случае необходимости количество дворников увеличат в два раза - до 400 человек, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

ИСТОЧНИК KP.RU

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