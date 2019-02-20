2019-02-20T19:35:23+03:00
Общество

На Кубани отметят День защитника Отечества

Праздничные мероприятия пройдут во всех муниципалитетах региона
Максим ОСОКИН
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Фото: пресс-служба администрации Краснодарского краяФото: пресс-служба администрации Краснодарского края
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На Кубани с размахом отметят День защитника Отечества. Главное торжественное мероприятие состоится в краснодарском Центральном концертном зале. Сюда пригласили ветеранов, офицеров российской армии, работников правоохранительных органов, курсантов военных училищ.

- Свою программу по празднованию Дня защитника Отечества подготовили в каждом муниципалитете Кубани. В частности, 21-22 февраля в Брюховецком районе пройдет акция «Полевая почта», 22 февраля в Псебае проведут II фестиваль патриотической песни и поэзии «Непокоренные горы», - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В день праздника 23 февраля в крае запланированы различные тематические выставки, турниры, акции. В Сочи покажут документальные фильмы, посетители историко-краеведческого музея Каневского района смогут увидеть фотографии, сделанные участниками Великой Отечественной войны, в Курганинском районе состоится автопробег.

ИСТОЧНИК KP.RU

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