В Анапе с третьего этажа упала пьяная женщина

СЕГОДНЯ 06:56 2019-02-21T06:56:24+03:00

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Днём 20 февраля в Анапе на улице Ленина с третьего этажа упала женщина.

По предварительным данным, пострадавшая оказалась запертой в квартире. Пытаясь перебраться с третьего этажа на козырёк подъезда, она сорвалась и упала.

На место происшествия прибыли сотрудники медицинского учреждения. Они оказали женщине необходимую помощь. По словам врачей, у пострадавшей выявили ссадины спины и алкогольное опьянение.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в Сочи врачи спасли женщину, у которой диагностировали перелом шейного позвонка. Травму пострадавшая получила во время неудачного падения.

Пациентке сделали открытую репозицию, а затем установили два винта, которые и скрепили позвонок с отломком. Операция длилась час. К счастью, это помогло. В настоящее время женщина может свободно двигать головой.

ИСТОЧНИК KP.RU