Кубань к 2024 году планирует увеличить экспорт продукции в 1,7 раз

СЕГОДНЯ 07:18 2019-02-21T07:18:25+03:00

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К 2024 году Кубань планирует увеличить экспорт продукции в 1,7 раз.

По словам губернатора, местные товары пользуются спросом не только в России, но и за ее пределами.

- Край остается гарантом продовольственной безопасности страны. Но если вчера мы говорили об импортозамещении, то сегодня делаем ставку на экспортоориентированность. Мы научились собирать большой урожай, хранить и упаковывать готовую продукцию, - заявил Кондратьев.

В прошлом году экспорт продукции АПК края составил почти 2,2 млрд рублей. К 2024 году эта цифра должна увеличиться до 3,8. Кубань будет экспортировать вино.

- Надеюсь его оценят в Европе. Кубанские производители понимают, какой товар востребован за границей, поэтому делают экологически чистую продукцию. Уверен, она будет нарасхват не только у нас в крае, в стране, но и за рубежом, - отметил губернатор.

Во время послания Федеральному Собранию, которое прошло 20 февраля, глава страны Владимир Путин отметил успехи отечественного сельского хозяйства. В прошлом году экспорт продукции составил 25,8 млрд рублей. Власти планируют, что к 2024 году он составит 45 млрд рублей.

Президент отметил, что в настоящее время в стране формируется гарантийный спрос на промышленную и высокотехнологичную продукцию.

- И это без преувеличения исторические возможности для качественного роста российского бизнеса, для машино- и станкостроения, микроэлектроники, IT-индустрии, для других отраслей. Только в рамках национальных проектов планируются закупки медицинского, строительного оборудования, приборов, средств телекоммуникаций, систем для ЖКХ и транспорта объемом порядка 6 трлн рублей, - подчеркнул президент.

Глава Кубани отметил, что в регионе восстанавливают промышленность. В прошлом году отрасль выросла на 4,2 процента. На инвестфоруме в Сочи подписали соглашение о развитие станкостроительного производства на базе завода имени Седина в Краснодаре.

Через несколько лет объём инвестиций составит около 3 млрд рублей, сообщает пресс-служба администрации Кубани.

ИСТОЧНИК KP.RU