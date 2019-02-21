В Краснодаре автобус сбил школьницу

СЕГОДНЯ 07:45 2019-02-21T07:45:24+03:00

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20 февраля в Краснодаре на улице Мира автобус сбил школьницу.

- Около 11 часов утра в дежурную часть поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии. На указанное место прибыли правоохранители. По предварительным данным, водитель автобуса двигался по улице Мира в сторону Ленина. На нерегулируемом перекрёстке с ул. Орджоникидзе он наехал на ребёнка. Девочка переходила проезжую часть по пешеходному переходу, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в ОБ ДПС ГИБДД по Краснодару.

В результате аварии школьница получила травмы различной степени тяжести. Ее доставили в местную больницу в тяжёлом состоянии.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в Сочи внедорожник сбил скутериста. Водителя двухколесного транспорта увезли в медучреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU