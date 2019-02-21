В Анапе пройдёт забег Grom Anapa Half Marathon

СЕГОДНЯ 08:03 2019-02-21T08:03:28+03:00

В нем будут участвовать спортсмены со всей страны

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9 марта в Анапе на Пионерском проспекте пройдёт забег Grom Anapa Half Marathon. В мероприятии примут участие спортсмены со всей страны.

В полумарафоне почти для 800 бегунов подготовили две дистанции - 21,1 км и 10 ки. Начнётся мероприятие в 12:00. Спортсмены будут бежать от Театральной площади города и до детского лагеря «Жемчужина России» (это длинная дистанция) или до санатория «Мечта» (это короткая дистанция).

Как сообщают организаторы забега, трасса соответствует международным стандартам марафонских дистанций. В связи с этим результаты ее прохождения принимаются в личный зачёт бегунов во всем мире.

Принять участие в мероприятии может любой желающий. Для этого при себе нужно иметь допуск врача.

Те участники, которые пробегут трассу в течение трех часов, получат награды, сообщает пресс-служба администрации курорта.

ИСТОЧНИК KP.RU