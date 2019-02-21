На Кубани у чёрных копателей изъяли незаконно добытые артефакты

СЕГОДНЯ 08:21 2019-02-21T08:22:00+03:00

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На Кубани у чёрных копателей сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю изъяли незаконно добытые артефакты. Предметы 21 февраля в 12:00 передадут в музей имени Фелицына, расположенный в Краснодаре.

В фонде историко-археологического учреждения появится оружие раннежелезного века, в том числе наконечники копий и дротиков, меотские мечи и их дериваты III-I веков до н. э., сабли эпохи Средневековья и наконечники копий, конское снаряжение — удила с псалиями, стремена, украшения узды, старинные украшения и предметы быта — зеркала, пряжки, браслеты, фибулы.

- За последние несколько лет российские спецслужбы передали музею свыше 7 тысяч экспонатов, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе Краснодарского государственного историко-археологического музея-заповедника имени Фелицына.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в Краснодаре в честь 140-летия музея имени Фелицына открылась новая выставка. На ней представлены образцы музейной документации начала XX века, архивные фотографии и находки из раскопов.

ИСТОЧНИК KP.RU