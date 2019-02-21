В Сочи в онкодиспансере пройдёт День открытых дверей для женщин
2 марта в Сочи в онкодиспансере пройдёт День открытых дверей для женщин.
- С 9:00 до 13:00 профильные специалисты онкологи-маммологи и онкологи-гинекологи осмотрят местных жительниц совершенно бесплатно, - об этом "Комсомольской правде" - Кубань" сообщили в пресс-службе администрации города.
К сожалению, онкологические заболевания протекают бед симптомов. Это происходит вплоть до последних стадий. Поэтому ранняя диагностика очень важна, отметил главный внештатные специалист-онколог минздрава Роман Мурашко.
Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в Краснодарском крае стартовала акция «Неделя мужского здоровья». Она продлится до 22 февраля.
Также "Комсомолка" сообщала о том, что в Краснодарском крае врачи восстановили 40-летней пациентке глотку. Для этого медики использовали ткани с руки женщины.
ИСТОЧНИК KP.RU