В Новокубанске прошла региональная антинаркотическая комиссия
В Новокубанске прошла региональная антинаркотическая комиссия. Старшеклассникам гимназии №2 рассказали о том, как на организм человека влияет курение, употребление алкоголя и запрещённых веществ.
По словам участников краевой антинаркотической комиссии, лучшая профилактика пагубных привычек среди подростков - здоровый образ жизни и максимальная занятость.
В ходе мероприятия особое внимание было уделено антинаркотическому волонтёрскому движению на территории края. В прошлом году добровольцы в Новокубанском районе выявили 65 подозрительных ссылок в интернете и сообщили о них Роскомнадзору.
Волонтерами могут стать старшеклассники и студенты. Для ребят проводят мастер-классы, на которых им рассказывают о новых законодательных нормах, учат правильно взаимодействовать с людьми, находящимися под воздействие наркотиков.
В настоящее время в муниципалитете на учете состоят 220 наркозависимых граждан.
ИСТОЧНИК KP.RU