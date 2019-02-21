СЕГОДНЯ 09:12 2019-02-21T09:12:16+03:00

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В Новокубанске прошла региональная антинаркотическая комиссия. Старшеклассникам гимназии №2 рассказали о том, как на организм человека влияет курение, употребление алкоголя и запрещённых веществ.

По словам участников краевой антинаркотической комиссии, лучшая профилактика пагубных привычек среди подростков - здоровый образ жизни и максимальная занятость.

В ходе мероприятия особое внимание было уделено антинаркотическому волонтёрскому движению на территории края. В прошлом году добровольцы в Новокубанском районе выявили 65 подозрительных ссылок в интернете и сообщили о них Роскомнадзору.

Волонтерами могут стать старшеклассники и студенты. Для ребят проводят мастер-классы, на которых им рассказывают о новых законодательных нормах, учат правильно взаимодействовать с людьми, находящимися под воздействие наркотиков.

В настоящее время в муниципалитете на учете состоят 220 наркозависимых граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU