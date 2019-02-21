Весной в Сочи пройдёт Южный театральный форум

СЕГОДНЯ 09:34 2019-02-21T09:34:55+03:00

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Региональные съезды Союза театральных деятелей РФ «Российский театр - XXI век. Новый взгляд» состоятся во всех федеральных округах. Их проведут в рамках Всероссийского театрального марафона.

В течение текущего года с стране пройдёт восемь форумов - в Сочи, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Екатеринбурге, Вологде, Грозном, Владивостоке и Москве.

На Кубани мероприятие состоится весной - в период с 10 по 14 марта. На нем участники обсудят проблемы театрального дела в стране. Также на съезде теоретики и практики сценического искусства проведут мастер-классы и семинары. На них расскажут они обо всех театральных профессиях. Помимо этого, в рамках форума откроют выставки и проведут круглые столы, сообщает пресс-служба Сочинского концертно-филармонического объединения.

Напомним, что по указу Президента РФ Владимира Путина текущий год объявили Годом театра. По его мнению, это поможет искусству начать развиваться.

ИСТОЧНИК KP.RU