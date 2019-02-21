2019-02-21T09:34:55+03:00
Общество

Весной в Сочи пройдёт Южный театральный форум

Мероприятие состоится в Зимнем театре
Татьяна СМИРНОВА
Поделиться:
Фото: Girl21.ruФото: Girl21.ru
Изменить размер текста:

Региональные съезды Союза театральных деятелей РФ «Российский театр - XXI век. Новый взгляд» состоятся во всех федеральных округах. Их проведут в рамках Всероссийского театрального марафона.

В течение текущего года с стране пройдёт восемь форумов - в Сочи, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Екатеринбурге, Вологде, Грозном, Владивостоке и Москве.

На Кубани мероприятие состоится весной - в период с 10 по 14 марта. На нем участники обсудят проблемы театрального дела в стране. Также на съезде теоретики и практики сценического искусства проведут мастер-классы и семинары. На них расскажут они обо всех театральных профессиях. Помимо этого, в рамках форума откроют выставки и проведут круглые столы, сообщает пресс-служба Сочинского концертно-филармонического объединения.

Напомним, что по указу Президента РФ Владимира Путина текущий год объявили Годом театра. По его мнению, это поможет искусству начать развиваться.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Прокуратура проверит «Сафари-парк» в Краснодаре
В Новороссийске пенсионерка временно прописывала у себя дома иностранцев
В Туапсинском районе в аварии пострадали два человека
В Курганинске мужчина сжёг гараж бывшей тещи
Житель Ставрополья обокрал в Краснодаре семь квартир
На Кубани мужчина убил знакомого и расчленил его тело
ВТБ увеличил выдачи кредитных продуктов через контакт-центр в 2,5 раза
В Краснодаре сбили двух пешеходов
В Туапсе руководителя организации подозревают в невыплате зарплаты подчинённому
В Самарской области задержали должницу из Краснодара
В Краснодаре выбрали спортсменов, в честь которых назовут 10 улиц
В Славянском района задержали мужчину, который незаконно ловил рыбу
В Новокубанске прошла региональная антинаркотическая комиссия
В Сочи в онкодиспансере пройдёт День открытых дверей для женщин