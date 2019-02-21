2019-02-21T09:52:50+03:00
Происшествия

В Славянском района задержали мужчину, который незаконно ловил рыбу

Ему грозит лишение свободы сроком до двух лет
Татьяна СМИРНОВА
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Фото: Sos96.ruФото: Sos96.ru
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В Славянском районе задержали местного жителя, который незаконно ловил рыбу.

- Во время патрулирования государственного природного заказника «Приазовский» сотрудники правоохранительных органов заметили мужчину на лодке. Выяснилось, что 32-летний местный житель ловил рыбу при помощи запрещённого колющего орудия - острога, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе Главного Управления МВД России по Краснодарскому краю.

Во время досмотра лодки правоохранители обнаружили и изъяли более 50 рыб различных пород.

Мужчину задержали и доставили в отделение полиции.

По данному факту в отношении злоумышленника возбудили уголовное дело. Ему грозит лишение свободы сроком до двух лет.

В настоящее время расследование продолжается.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в Геленджике на 14 лет посадили наркодилершу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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