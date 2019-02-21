2019-02-21T10:12:22+03:00
Общество

В Краснодаре выбрали спортсменов, в честь которых назовут 10 улиц

Об этом сообщает администрация города
Татьяна СМИРНОВА
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Фото пресс-службы администрации КраснодараФото пресс-службы администрации Краснодара
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В Краснодаре выбрали 10 спортсменов, тренеров и деятелей спорта, в честь которых назовут новые улицы в развивающихся микрорайонах. Идея принадлежит главе города Евгению Первышову. Ее поддержал губернатор региона Вениаминович Кондратьев.

Местные жители предложили 30 кандидатур спортивных деятелей. Их рассмотрели на заседании Общественного Совета по физической культуре и спорту при главе города. В результата отобрали 10 спортсменов для наименования улиц Краснодара.

- Среди них — первый ректор Краснодарского государственного института физической культуры, тренеры Олимпийских чемпионов, первый участник Олимпийских игр от Краснодара, заслуженные тренеры СССР и РСФСР, выдающиеся городские спортсмены, — цитирует начальника городского управления по физической культуре и спорту Анатолия Мирошникова администрация Краснодара.

В городском департаменте архитектуры и градостроительства отметили, что после подготовки всей необходимой документации вопрос о наименовании 10 улиц именами спортсменов вынесут на заседание городской Думы Краснодара для уточнения.

Приём предложений продолжается. Ходатайство можно прислать на электронную почту городского управления по физической культуре и спорту sport@krd.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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