2019-02-21T10:43:03+03:00
Происшествия

В Самарской области задержали должницу из Краснодара

Ей выписали штраф на 4,5 тысячи за взятки, но она его не оплатила и скрылась
Татьяна СМИРНОВА
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В Самарской области задержали должницу из КраснодараВ Самарской области задержали должницу из КраснодараФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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В Самарской области задержали жительницу Краснодара. Суд выписал ей штраф в размере 4,5 тысяч рублей за взятки. Но злоумышленница не оплатила его и скрылась.

- Судебные приставы объявили женщину в розыск. Правоохранители установили, что она зарегистрирована в Краснодаре, но постоянно путешествует по стране одними и теми же маршрутами, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе УФССП России по Краснодарскому краю.

Позже выяснилось, что злоумышленница находится в поезде Анапа - Томск, направляется в Самарскую область.

На вокзале Чапаевска женщину встретили сотрудники правоохранительных органов. В настоящее время проводится взыскание задолженности.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в Сочи задержали подозреваемых в краже медицинского оборудования из автомобиля скорой помощи. Сумма ущерба составила 13 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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