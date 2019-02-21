В Самарской области задержали должницу из Краснодара
В Самарской области задержали жительницу Краснодара. Суд выписал ей штраф в размере 4,5 тысяч рублей за взятки. Но злоумышленница не оплатила его и скрылась.
- Судебные приставы объявили женщину в розыск. Правоохранители установили, что она зарегистрирована в Краснодаре, но постоянно путешествует по стране одними и теми же маршрутами, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе УФССП России по Краснодарскому краю.
Позже выяснилось, что злоумышленница находится в поезде Анапа - Томск, направляется в Самарскую область.
На вокзале Чапаевска женщину встретили сотрудники правоохранительных органов. В настоящее время проводится взыскание задолженности.
Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в Сочи задержали подозреваемых в краже медицинского оборудования из автомобиля скорой помощи. Сумма ущерба составила 13 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU