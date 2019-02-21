2019-02-21T11:16:42+03:00
Происшествия

В Туапсе руководителя организации подозревают в невыплате зарплаты подчинённому

Ущерб составил почти 55 тысяч рублей
Татьяна СМИРНОВА
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Фото: https://akket.com/Фото: https://akket.com/
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В Туапсе в отношении руководителя ООО Управляющая компания «Домовенок» возбуждено уголовное дело.

- По версии следствия, с марта по июнь пошлого года директор учреждения не выплачивал зарплату в полном объёме уборщице. В результате задолженность составила почти 55 тысяч рублей. При этом у злоумышленника имелась возможность для ее погашения. Но он направлял деньги на иные нужды предприятия, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе Следственного Управления СК России по Краснодарскому краю.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и изучают документацию организации. В ближайшее время будет проведена судебно-бухгалтерская экспертиза. Расследование продолжается.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в Славянске-на-Кубани лжериэлтор заложил дом клиентки и скрылся с вырученными деньгами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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