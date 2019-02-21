2019-02-21T12:42:53+03:00
Происшествия

В Краснодаре сбили двух пешеходов

Пострадавших доставили в больницу с переломами
Татьяна СМИРНОВА
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Фото vk.com/public58016535Фото vk.com/public58016535
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В ночь на 21 февраля в Краснодаре на улице Красной сбили двух пешеходов.

По предварительным данным, водитель Mitsubishi Lancer должен был уступить дорогу отечественному автомобилю, но не сделал этого. В результате произошло столкновение. От удара автомобиль ВАЗ-2113 отлетел в двух пешеходов, стоявших на тротуаре.

Пострадавших доставили в местную больницу. У 19-летней девушки врачи выявили сотрясение мозга и перелом бедра, а у 20-летнего парня - перелом голени.

- В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства и причины произошедшего, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в отделе по пропаганде ОБ ДПС ГИБДД по Краснодару.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в Краснодаре автобус сбил 13-летнюю девочку. Школьницу в тяжелом состоянии доставили в местную больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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