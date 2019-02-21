В Краснодаре сбили двух пешеходов
В ночь на 21 февраля в Краснодаре на улице Красной сбили двух пешеходов.
По предварительным данным, водитель Mitsubishi Lancer должен был уступить дорогу отечественному автомобилю, но не сделал этого. В результате произошло столкновение. От удара автомобиль ВАЗ-2113 отлетел в двух пешеходов, стоявших на тротуаре.
Пострадавших доставили в местную больницу. У 19-летней девушки врачи выявили сотрясение мозга и перелом бедра, а у 20-летнего парня - перелом голени.
- В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства и причины произошедшего, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в отделе по пропаганде ОБ ДПС ГИБДД по Краснодару.
Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в Краснодаре автобус сбил 13-летнюю девочку. Школьницу в тяжелом состоянии доставили в местную больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU