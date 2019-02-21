На Кубани мужчина убил знакомого и расчленил его тело

СЕГОДНЯ 11:49 2019-02-21T11:49:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Житель Курганинска убил своего знакомого, а его тело расчленил. 28-летнему злоумышленнику предъявлено обвинение.

Согласно версии следствия, 17 февраля текущего года подозреваемый встретил своего 54-летнего знакомого. Ранее тот совершил в его отношении преступление, за которое понёс ответственность. Во время разговора между мужчинами произошёл конфликт. По версии подозреваемого, мужчина не раскаялся за содеянное.

После этого злоумышленник усадил знакомого в свой автомобиль, и они направились к его приятелям и на двух машинах приехали в район бригады 2 ЗАО «Воздвиженское». Там подозреваемый попросил двух знакомых, не знающих о его намерениях, выкопать на участке яму. Сам же он пошёл с двоюродным братом и мужчиной в ангар.

- В помещении злоумышленник нанёс погибшему не менее 15 ударов топором. В результате от полученных травм мужчина скончался на месте. Молодой человек отсек от тела голову и кисти рук, чтобы мужчину было сложнее опознать. После этого погибшего закопали в разных местах неподалёку друг от друга, - об этом сообщили в пресс-службе Следственного Управления СК РФ по Краснодарскому краю.

Подозреваемого задержали и заключили под стражу.

В ближайшее время будет проведена судебно-медицинская экспертиза. Следствие даст юридическую оценку действиям знакомых и родственника подозреваемого.

Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU