Житель Ставрополья обокрал в Краснодаре семь квартир
Житель Ставрополья обокрал в Краснодаре семь квартир.
- В течение двух месяцев в полицию Прикубанского района поступали сообщения о кражах. Одна из местных жительниц рассказала, что по возвращении домой не обнаружила на месте деньги и ювелирные украшения. Общая сумма ущерба превысила 200 тысяч рублей, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе УМВД России по Краснодару.
На указанное место прибыли правоохранители. Они осмотрели квартиру и установили, что злоумышленник проник в помещение, подобрав ключи. По оперативной информации сотрудники уголовного розыска выяснили личность подозреваемого. Им оказался 30-летний приезжий из Ставропольского края.
Мужчину задержали в Буденновске, в местных ломбардах нашли украденные украшения.
В отделении мужчина признался в совершении преступлений, пояснив, что всегда приезжал в Краснодар, обчищал очередную квартиру и возвращался обратно.
По данным правоохранителей, каждый раз злоумышленник наносил потерпевшим ущерб в размере от 50 до 250 тысяч рублей.
Возбудили уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы сроком до шести лет.
В настоящее время злоумышленник находится под стражей.
ИСТОЧНИК KP.RU