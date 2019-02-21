СЕГОДНЯ 12:08 2019-02-21T12:40:55+03:00

Ему грозит лишение свободы сроком до шести лет

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Житель Ставрополья обокрал в Краснодаре семь квартир.

- В течение двух месяцев в полицию Прикубанского района поступали сообщения о кражах. Одна из местных жительниц рассказала, что по возвращении домой не обнаружила на месте деньги и ювелирные украшения. Общая сумма ущерба превысила 200 тысяч рублей, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

На указанное место прибыли правоохранители. Они осмотрели квартиру и установили, что злоумышленник проник в помещение, подобрав ключи. По оперативной информации сотрудники уголовного розыска выяснили личность подозреваемого. Им оказался 30-летний приезжий из Ставропольского края.

Мужчину задержали в Буденновске, в местных ломбардах нашли украденные украшения.

В отделении мужчина признался в совершении преступлений, пояснив, что всегда приезжал в Краснодар, обчищал очередную квартиру и возвращался обратно.

По данным правоохранителей, каждый раз злоумышленник наносил потерпевшим ущерб в размере от 50 до 250 тысяч рублей.

Возбудили уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы сроком до шести лет.

В настоящее время злоумышленник находится под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU