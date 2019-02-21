2019-02-21T12:22:11+03:00
Происшествия

В Курганинске мужчина сжёг гараж бывшей тещи

Так он решил отомстить экс-жене
Татьяна СМИРНОВА
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В Курганинске мужчина сжёг гараж бывшей тещиВ Курганинске мужчина сжёг гараж бывшей тещиФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В полицию обратилась жительница Курганинска. Она сообщила о том, что кто-то поджег ее гараж, в котором лежали дрова. По предварительным данным, сумма ущерба превысила 60 тысяч рублей.

- На указанное место прибыли сотрудники правоохранительных органов. Они провели проверку и задержали подозреваемого. Им оказался 35-летний местный житель - бывший зять потерпевшей, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе Главного Управления МВД России по Краснодарскому краю.

В отделении полиции мужчина признался в совершении преступления. Также он пояснил, что накануне поссорился с бывшей женой и решил отомстить ей. Злоумышлением взял бензин, перелез через забор на территорию домовладений экс-тещи, облил гараж и дрова топливом и поджег.

По данному факту в отношении подозреваемого возбудили уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы сроком до пяти лет.

В настоящее время злоумышленник находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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