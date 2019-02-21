2019-02-21T12:37:03+03:00
Происшествия

В Туапсинском районе в аварии пострадали два человека

Обстоятельства ДТП устанавливаются
Татьяна СМИРНОВА
Поделиться:
Фото отдела пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краюФото отдела пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю
Изменить размер текста:

20 февралях на 105 километре дороги Майком - Туапсе произошла авария.

- Около 13:00 в дежурную часть поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии. На указанное место прибыли сотрудники правоохранительных органов. По предварительным данным, 64-летний мужчина за рулём отечественного автомобиля поворачивал на автозаправку. Он должен был уступить дорогу ехавшей прямо иномарке, но не сделал этого. В результате произошло столкновение, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В аварии пострадали два человека - пассажиры отечественного автомобиля в возрасте 33 и 35 лет.

В настоящее время обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.

Напомни, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в Армавире «Газель» въехала в грузовик. В аварии пострадал мужчина. У него выявили несколько переломов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Прокуратура проверит «Сафари-парк» в Краснодаре
В Новороссийске пенсионерка временно прописывала у себя дома иностранцев
В Курганинске мужчина сжёг гараж бывшей тещи
Житель Ставрополья обокрал в Краснодаре семь квартир
На Кубани мужчина убил знакомого и расчленил его тело
ВТБ увеличил выдачи кредитных продуктов через контакт-центр в 2,5 раза
В Краснодаре сбили двух пешеходов
В Туапсе руководителя организации подозревают в невыплате зарплаты подчинённому
В Самарской области задержали должницу из Краснодара
В Краснодаре выбрали спортсменов, в честь которых назовут 10 улиц
В Славянском района задержали мужчину, который незаконно ловил рыбу
Весной в Сочи пройдёт Южный театральный форум
В Новокубанске прошла региональная антинаркотическая комиссия
В Сочи в онкодиспансере пройдёт День открытых дверей для женщин