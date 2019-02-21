В Туапсинском районе в аварии пострадали два человека

СЕГОДНЯ 12:37 2019-02-21T12:37:03+03:00

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20 февралях на 105 километре дороги Майком - Туапсе произошла авария.

- Около 13:00 в дежурную часть поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии. На указанное место прибыли сотрудники правоохранительных органов. По предварительным данным, 64-летний мужчина за рулём отечественного автомобиля поворачивал на автозаправку. Он должен был уступить дорогу ехавшей прямо иномарке, но не сделал этого. В результате произошло столкновение, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В аварии пострадали два человека - пассажиры отечественного автомобиля в возрасте 33 и 35 лет.

В настоящее время обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.

Напомни, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в Армавире «Газель» въехала в грузовик. В аварии пострадал мужчина. У него выявили несколько переломов.

ИСТОЧНИК KP.RU