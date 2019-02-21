В Новороссийске пенсионерка временно прописывала у себя дома иностранцев
Сотрудники правоохранительных органов оперативным путём получили информацию о том, что одна из жительниц Новороссийска фиктивно зарегистрировала у себя дома несколько иностранных граждан.
- Полиция посла проверку. В результате информация подтвердилась. 60-летняя местная жительница оформила девяти иностранцам временную регистрацию по месту своего жительства. При этом женщина не собиралась предоставлять им свой дом для проживания, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе Главного Управления МВД России по Краснодарскому краю.
По данному факту в отношении злоумышленницы возбудили уголовное дело. Пенсионерке грозит лишение свободы сроком до трёх лет.
Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в Туапсе руководителя организации подозревают в невыдаче заработной платы подчиненному. Сумма ущерба составила почти 55 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU