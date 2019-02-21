СЕГОДНЯ 12:55 2019-02-21T12:55:31+03:00

В Новороссийске пенсионерка временно прописывала у себя дома иностранцев Фото: Алексей БУЛАТОВ

За это 60-летнюю женщину могут лишить свободы сроком до трёх лет

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Сотрудники правоохранительных органов оперативным путём получили информацию о том, что одна из жительниц Новороссийска фиктивно зарегистрировала у себя дома несколько иностранных граждан.

- Полиция посла проверку. В результате информация подтвердилась. 60-летняя местная жительница оформила девяти иностранцам временную регистрацию по месту своего жительства. При этом женщина не собиралась предоставлять им свой дом для проживания, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе Главного Управления МВД России по Краснодарскому краю.

По данному факту в отношении злоумышленницы возбудили уголовное дело. Пенсионерке грозит лишение свободы сроком до трёх лет.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в Туапсе руководителя организации подозревают в невыдаче заработной платы подчиненному. Сумма ущерба составила почти 55 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU