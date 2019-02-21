Прокуратура проверит «Сафари-парк» в Краснодаре
Прокуратура Краснодарского края проверит информацию о том, что в «Сафари-парке» краевой столицы плохие условия содержания диких животных, а также отсутствие необходимого ветеринарного ухода за ними. Такие сведения появились в социальной сети.
В Интернете был опубликован призыв о сборе подписей к петиции о закрытии «Сафари-парка», который находится на «Солнечном острове».
- В связи с публикациями в сети Интернет статей о фактах жестокого обращения и ненадлежащего содержания животных, прокуратурой края с привлечением контролирующих органов организована проверка соблюдения требований ветеринарно-санитарного законодательства в деятельности Краснодарского зоопарка «Сафари парк», - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
Напомним, 20 февраля около двенадцати часов ночи на хуторе Чембурка произошел пожар. Загорелась постройка из металлопрофиля, которая предназначалась для содержания животных.
"Сафари-парк" в Краснодаре.Видео: социальные сети
ИСТОЧНИК KP.RU