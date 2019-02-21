Прокуратура проверит «Сафари-парк» в Краснодаре

СЕГОДНЯ 13:15 2019-02-21T13:15:03+03:00

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Прокуратура Краснодарского края проверит информацию о том, что в «Сафари-парке» краевой столицы плохие условия содержания диких животных, а также отсутствие необходимого ветеринарного ухода за ними. Такие сведения появились в социальной сети.

В Интернете был опубликован призыв о сборе подписей к петиции о закрытии «Сафари-парка», который находится на «Солнечном острове».

- В связи с публикациями в сети Интернет статей о фактах жестокого обращения и ненадлежащего содержания животных, прокуратурой края с привлечением контролирующих органов организована проверка соблюдения требований ветеринарно-санитарного законодательства в деятельности Краснодарского зоопарка «Сафари парк», - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Напомним, 20 февраля около двенадцати часов ночи на хуторе Чембурка произошел пожар. Загорелась постройка из металлопрофиля, которая предназначалась для содержания животных.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/693294" frameborder="0"></iframe> "Сафари-парк" в Краснодаре.Видео: социальные сети

ИСТОЧНИК KP.RU