2019-02-21T13:15:03+03:00
Общество

Прокуратура проверит «Сафари-парк» в Краснодаре

Об этом сообщает пресс-служба ведомства [Видео]
Александра ПОДУШКО
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Прокуратура проверит «Сафари-парк» в КраснодареПрокуратура проверит «Сафари-парк» в КраснодареФото: ЧЕБОТАРЕВ Александр
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Прокуратура Краснодарского края проверит информацию о том, что в «Сафари-парке» краевой столицы плохие условия содержания диких животных, а также отсутствие необходимого ветеринарного ухода за ними. Такие сведения появились в социальной сети.

В Интернете был опубликован призыв о сборе подписей к петиции о закрытии «Сафари-парка», который находится на «Солнечном острове».

- В связи с публикациями в сети Интернет статей о фактах жестокого обращения и ненадлежащего содержания животных, прокуратурой края с привлечением контролирующих органов организована проверка соблюдения требований ветеринарно-санитарного законодательства в деятельности Краснодарского зоопарка «Сафари парк», - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Напомним, 20 февраля около двенадцати часов ночи на хуторе Чембурка произошел пожар. Загорелась постройка из металлопрофиля, которая предназначалась для содержания животных.

"Сафари-парк" в Краснодаре.Видео: социальные сети

ИСТОЧНИК KP.RU

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