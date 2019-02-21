Кубань вошла в топ-10 регионов по количеству отремонтированных дорог

СЕГОДНЯ 13:27 2019-02-21T13:27:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Краснодарский край вошел в десятку регионов по количеству отремонтированных дорог. Этот рейтинг составил Общероссийский народный фронт на основе анализа заявлений местных жителей о реконструкции участков.

За два года на Кубани отремонтировали более 1300 километров дорог регионального и межмуниципального значения. В 2018 году на обновление выделили более 28 миллиардов рублей. По сравнению с прошлым годом это на 19 процентов больше.

- В 2019 году сумма составит 31 миллиард рублей. В планах отремонтировать более 600 километров дорожных участков регионального значения. Также восстановят мосты, оползневые участки, продолжат ликвидацию последствий ЧС прошлого года, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Напомним, в Краснодаре выбрали 10 спортсменов, тренеров и деятелей спорта, в честь которых назовут новые улицы в развивающихся микрорайонах. Идея принадлежит главе города Евгению Первышову. Ее поддержал губернатор региона Вениаминович Кондратьев.

ИСТОЧНИК KP.RU