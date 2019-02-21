В Новороссийске открыли первый комплекс для подготовки военных водолазов

СЕГОДНЯ 13:51 2019-02-21T13:51:40+03:00

Изменить размер текста: A A

В Новороссийске открыли учебно-тренировочный комплекс для подготовки военных водолазов. Этот объект первый на побережье Черного моря. На открытии был командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников.

Он включает в себя бассейн, комплекс водоподготовки и химической очистки, барокомплекс и оборудованные учебные классы для подводников. Также открыли здание штаба и общежитие для личного состава.

Этот комплекс поможет обеспечить боевую подготовку в любую погоду и время года.

Напомним, на Кубани с размахом отметят День защитника Отечества. Главное торжественное мероприятие состоится в краснодарском Центральном концертном зале.

В день праздника 23 февраля в крае запланированы различные тематические выставки, турниры, акции. В Сочи покажут документальные фильмы, посетители историко-краеведческого музея Каневского района смогут увидеть фотографии, сделанные участниками Великой Отечественной войны, в Курганинском районе состоится автопробег.

ИСТОЧНИК KP.RU