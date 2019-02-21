2019-02-21T14:17:07+03:00
Происшествия

В Темрюкском районе мужчину осудили за несколько пакетиков «соли»

Ранее он уже отбывал наказание за выращивание наркосодержащих растений
Александра ПОДУШКО
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В Темрюкском районе мужчину осудили за несколько пакетиков «соли»В Темрюкском районе мужчину осудили за несколько пакетиков «соли»Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Темрюкском районе в станице Тамань задержали местного жителя. После в доме 32-летнего мужчины, ранее судимого за незаконное выращивание наркосодержащих растений, провели обыск. Пограничники совместно с полицейскими обнаружили у него несколько пакетиков с порошкообразным веществом.

Их изъяли и направили на экспертизу, которая подтвердила, что в представленных материалах содержится 0,95 граммов N-метилэфедрона, который в обиходе называется «соль».

- Собранные материалы пограничники передали в органы внутренних дел. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч.1. ст. 228 УК РФ. Суд признал местного жителя виновным и назначил ему наказание в виде одного года исправительных работ с удержанием в доход государства части зарплаты, - сообщили в пресс-службе ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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