«Магнит» представил новый бренд для всей сети

СЕГОДНЯ 14:34 2019-02-21T14:34:50+03:00

Изменить размер текста: A A

К своему 25-летию розничная сеть «Магнит» представила новую архитектуру бренда. Магазины в общем стиле начнут открывать в марте. Также планируется, что сеть объединят и общей программой лояльности.

- Новый логотип сохранил красный цвет и фирменный знак — букву «М», но получил другую форму. Он обыгрывает жест рук, воплощающий заботу и внимание. Во всей сети будет использоваться оригинальная система пиктограмм, которая напоминает иконки в смартфоне, - сообщили в пресс-службе ретейлера «Магнит».

Новый бренд. Фото: пресс-служба торговой сети

Теперь торговые точки «у дома», супермаркеты, аптеки и другие магазины будут оформлены в общем стиле и объединены слоганом «Давайте дружить семьями!».

Каждый день компания обслуживает более 10 миллионов человек и планирует за пять лет увеличить свою долю в покупательской корзине до 70 процентов.

ИСТОЧНИК KP.RU