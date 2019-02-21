2019-02-21T14:34:50+03:00
Общество

«Магнит» представил новый бренд для всей сети

Торговые точки «у дома», супермаркеты, аптеки оформят в общем стиле и объединят слоганом «Давайте дружить семьями!»
Александра ПОДУШКО
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Фото: пресс-служба торговой сетиФото: пресс-служба торговой сети
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К своему 25-летию розничная сеть «Магнит» представила новую архитектуру бренда. Магазины в общем стиле начнут открывать в марте. Также планируется, что сеть объединят и общей программой лояльности.

- Новый логотип сохранил красный цвет и фирменный знак — букву «М», но получил другую форму. Он обыгрывает жест рук, воплощающий заботу и внимание. Во всей сети будет использоваться оригинальная система пиктограмм, которая напоминает иконки в смартфоне, - сообщили в пресс-службе ретейлера «Магнит».

Новый бренд. Фото: пресс-служба торговой сети

Новый бренд. Фото: пресс-служба торговой сети

Теперь торговые точки «у дома», супермаркеты, аптеки и другие магазины будут оформлены в общем стиле и объединены слоганом «Давайте дружить семьями!».

Каждый день компания обслуживает более 10 миллионов человек и планирует за пять лет увеличить свою долю в покупательской корзине до 70 процентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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