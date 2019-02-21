2019-02-21T14:49:42+03:00
Спорт

Кубанцы взяли два «золота» и «серебро» на Кубке Европы по дзюдо

Соревнования прошли в Испании в курортном городе Фуенхирола
Александра ПОДУШКО
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Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Краснодарского краяФото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Краснодарского края
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В составе российской сборной выступали и спортсмены из Краснодарского края. По итогам турнира в активе кубанцев два «золота» и «серебро».

Континентальный Кубок по дзюдо среди юношей и девушек проходил в Испании в курортном городе Фуенхирола. Участвовали около 300 дзюдоистов в возрасте 15-17 лет из 32 стран Старого Света.

- Краснодарец Нодар Оноприенко стал сильнейшим в весовой категории свыше 90 килограммов, туапсинец Абрек Нагучев – в категории 66 килограммов. Тимур Арбузов из Тихорецкого района занял второе место в категории 50 килограммов, - сообщили в пресс-службе минспорта Краснодарского края.

Напомним, в Сочи состоится этап Кубка мира по горнолыжному спорту. Он пройдет на курорте «Роза Хутор» 2 и 3 марта. Женщины будут состязаться в скоростном спуске и дисциплине супергигант - Rosa Ski Dream.

ИСТОЧНИК KP.RU

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