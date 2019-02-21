В Новокубанском районе задержали серийных воров

СЕГОДНЯ 15:08 2019-02-21T15:08:29+03:00

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В Новокубанске сотрудники патрульно-постовой службы ночью на одной из улиц города обнаружили мужчину, который сидел с мешками недалеко от частного дома. Внятно объяснить, откуда у него все эти вещи он не смог. Поэтому его доставили в отдел полиции для установления причин произошедшего.

Полицейские провели осмотр дома задержанного. У него обнаружили имущество и инструменты, похищенные ранее из хозпостроек местных жителей.

Было установлено, что мужчина причастен к 15 подобным кражам. Сумма общего ущерба составила более трехсот тысяч рублей.

Задержанный рассказал, что выходил на «дело» со своим 36-летним знакомым. Именно его он ждал ночью, когда был задержан на улице с похищенными вещами.

- В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 158 УК РФ (Кража). Они могут провести в тюрьме до пяти лет, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU