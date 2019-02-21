В Сочи пройдет джазовый фестиваль

СЕГОДНЯ 15:25 2019-02-21T15:25:08+03:00

Изменить размер текста: A A

В Сочи с 7 по 9 марта в Большом зале Парка науки и искусства «Сириус» состоится джазовый фестиваль. Он пройдет под руководством Игоря Бутмана.

Праздник откроется выступлением певца и пианиста Энтони Стронга 7 марта в 19:30. Он провозглашен «новой джазовой звездой Англии».

8 марта, в международный женский день, в 19:30 для зрителей выступят джазмены из Highlands Project с Балеарских островов Испании.

- В фестивале примут участие и российские молодые проекты - секстет Ильи Морозова и Виктории Кауновой и квинтет Сергея Долженкова, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

- Квинтет Игоря Бутман и пианист-виртуоз Олег Аккуратов выйдут на сцену 9 марта в 19:30 , - рассказали в пресс-службе Фонда «Талант и успех».

Напомним, весной в Сочи пройдет Южный театральный форум. На Кубани мероприятие состоится весной - в период с 10 по 14 марта. На нем участники обсудят проблемы театрального дела в стране.

ИСТОЧНИК KP.RU