В Краснодаре задержали дагестанцев, которые грабили прохожих
В Краснодаре на улице Володи Головатого трое молодых людей под угрозой применения насилия потребовали у мужчины телефон. Местный житель испугался за свою жизнь и отдал злоумышленникам мобильник, стоимостью около 10 000 рублей. После они скрылись с места преступления.
Потерпевший обратился в отделение полиции, где заявил о грабеже. Правоохранители получили информация о месте проживания возможных преступников. Сведения подтвердились и злоумышленников задержали.
Фото: пресс-служба УМВД по Краснодару
- В отделе полиции 18-летний, 20-летний и 27-летний жители Республики Дагестан признались в совершенном преступлении. Они рассказали, что сдали похищенное в комиссионку, а деньги потратили на личные нужды, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Краснодару.
Установили причастность подозреваемых к еще двум подобным преступлениям. В районе одного из торговых центров города на улице Восточно-Кругликовской они забрали чужой телефон и деньги.
Фото: пресс-служба УМВД по Краснодару
Подозреваемые приехали в Краснодар в начале этого года и жили в разных хостелах.
В настоящее время в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела. Им грозит до семи лет тюрьмы.
Фото: пресс-служба УМВД по Краснодару
Граждан, которых располагают какой-либо информацией о противоправных действиях указанных лиц, просят сообщать об этом по телефону (8861) 268-40-45 или 02.
ИСТОЧНИК KP.RU