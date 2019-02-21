2019-02-21T15:48:14+03:00
Происшествия

В Краснодаре задержали дагестанцев, которые грабили прохожих

Им грозит до семи лет лишения свободы
Александра ПОДУШКО
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В Краснодаре задержали дагестанцев, которые грабили прохожихВ Краснодаре задержали дагестанцев, которые грабили прохожихФото: Иван ВИСЛОВ
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В Краснодаре на улице Володи Головатого трое молодых людей под угрозой применения насилия потребовали у мужчины телефон. Местный житель испугался за свою жизнь и отдал злоумышленникам мобильник, стоимостью около 10 000 рублей. После они скрылись с места преступления.

Потерпевший обратился в отделение полиции, где заявил о грабеже. Правоохранители получили информация о месте проживания возможных преступников. Сведения подтвердились и злоумышленников задержали.

Фото: пресс-служба УМВД по Краснодару

Фото: пресс-служба УМВД по Краснодару

- В отделе полиции 18-летний, 20-летний и 27-летний жители Республики Дагестан признались в совершенном преступлении. Они рассказали, что сдали похищенное в комиссионку, а деньги потратили на личные нужды, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

Установили причастность подозреваемых к еще двум подобным преступлениям. В районе одного из торговых центров города на улице Восточно-Кругликовской они забрали чужой телефон и деньги.

Фото: пресс-служба УМВД по Краснодару

Фото: пресс-служба УМВД по Краснодару

Подозреваемые приехали в Краснодар в начале этого года и жили в разных хостелах.

В настоящее время в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела. Им грозит до семи лет тюрьмы.

Фото: пресс-служба УМВД по Краснодару

Фото: пресс-служба УМВД по Краснодару

Граждан, которых располагают какой-либо информацией о противоправных действиях указанных лиц, просят сообщать об этом по телефону (8861) 268-40-45 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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