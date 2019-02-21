2019-02-21T16:16:51+03:00
Происшествия

В Тимашевском районе машина слетел с дороги в кювет

В автомобиле было пять человек, в том числе восьмилетний ребенок
Александра ПОДУШКО
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Фото: пресс-служба «Кубань-СПАС»Фото: пресс-служба «Кубань-СПАС»
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В Тимашевском районе днем 21 февраля вблизи станицы Роговской автомобиль марки KIA Ceed во время движения слетел с дороги в кювет. На место происшествия приехал отряд спасателей «Кубань-СПАС».

В машине находились пять человек, в том числе восьмилетний ребенок. Девочка была в шоковом состоянии, видимых травм она не получила. Спасатели помогли ее родителям, жителям Севастополя. Их с множественными переломами транспортировали в карету скорой помощи.

Фото: пресс-служба «Кубань-СПАС»

Фото: пресс-служба «Кубань-СПАС»

- Женщина-водитель и ее супруг получили легкие ушибы, от госпитализации они отказались, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе «Кубань-СПАС».

Напомним, 20 февраля на 105 километре дороги Майком - Туапсе произошла авария. В ДТП пострадали два человека - пассажиры отечественного автомобиля в возрасте 33 и 35 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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