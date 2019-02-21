В Краснодаре на улице Новицкого запретят остановку и стоянку транспорта

СЕГОДНЯ 16:27 2019-02-21T16:27:46+03:00

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С 15 марта на улице Новицкого между проспектом Геленджикским и улицей Милой в Краснодаре изменится организация дорожного движения. На этом участке установят знаки, которые запретят остановку и стоянку транспорта.

- Эти меры вводятся для увеличения пропускной способности дороги, а также обеспечения безопасности движения и исключения стоянки машин на проезжей части, - сказал директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

- Знаки появятся по обеим сторонам двухполосной дороги с двухсторонним движением транспорта, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Водителей просят быть внимательными при проезде по участку улицы, где начнут действовать запрещающие дорожные знаки, и четко следовать их предписаниям.

ИСТОЧНИК KP.RU