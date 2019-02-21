В 2019 году Кубань направит более 4 миллиардов рублей на выплаты семьям при рождении третьего ребенка
В 2019 году Краснодарский край направит 4,3 миллиарда рублей на выплаты семьям при рождении третьего ребенка. Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» обсудили на стратегической сессии в министерстве труда и социального развития края.
Проект разработан для реализации майского указа президента, его цель - повышение уровня рождаемости в регионе.
- Для поддержки семей заложено три меры соцподдержки: ежемесячная выплата при рождении или усыновлении первого ребенка, ежемесячная выплата при рождении третьего ребенка или последующих, материнский (семейный) капитал, - рассказали в администрации Краснодарского края.
Ежемесячную выплату при рождении или усыновлении первого ребенка могут получать семьи с доходом ниже 1,5-кратной величины прожиточного минимума. Сейчас ее размер составляет 10057 рублей. В этом году выплату получат не менее 10,6 тысяч кубанских семей.
Сохраняются также ежемесячные пособия при рождении третьего или последующих детей. Они предоставляются за счет средств краевого бюджета. В этом году сумма составила 4 миллиарда 322 миллиона рублей.
Еще предоставляется региональный маткапитал.
ИСТОЧНИК KP.RU