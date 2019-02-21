В Краснодаре сделают освещение тротуара, который ведет к школе

СЕГОДНЯ 17:02 2019-02-21T17:02:53+03:00

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В краевой столице сделают освещение тротуара, который ведет к школе в микрорайоне «Губернском». Сейчас уже устанавливают столбы уличного освещения и светильников по дороге от поселка Краснодарского к новой школе по улице имени Героя Яцкова. Протяженность участка – 750 метров.

- В первую очередь освещение пешеходных дорожек - это безопасность школьников. Да и всех жителей, кто пользуется этим путем, - сказал глава администрации Прикубанского округа Александр Журавлев.

- Трудиться над монтажом линий уличного освещения будут около полутора недель. Освещение будет включаться в вечернее и ночное время, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Напомним, с 15 марта на улице Новицкого между проспектом Геленджикским и улицей Милой в Краснодаре изменится организация дорожного движения. На этом участке установят знаки, которые запретят остановку и стоянку транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU