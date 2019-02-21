Бывший футболист «Кубани» требует у клуба 35 миллионов рублей
Бывший полузащитник «Кубани» Арсен Хубулов требует у клуба 35 миллионов185 тысяч рублей. Соответствующая информация размещена на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.
28-летний спортсмен перешел в «Кубань» летом 2013 года из «Алании». Заявление он подал на основании трудового договора, заключенного с ним клубом 1 августа того же года. Из команды он ушел в феврале 2017 года, подписав контракт с «Анжи». Спортсмен провел за «Кубань» 82 матча.
Напомни, что в реестре требований кредиторов признанного банкротом клуба «Кубань» более 50 заявлений, а общая сумма составляет более 1 миллиарда рублей.
Задолженность будут погашать в том числе и за счет выставления имущества клуба на торги.
Напомним, в составе российской сборной выступали и спортсмены из Краснодарского края. По итогам турнира в активе кубанцев два «золота» и «серебро».
ИСТОЧНИК KP.RU