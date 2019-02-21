В Краснодаре восстановили движение по улице Петра Метальникова

СЕГОДНЯ 17:49 2019-02-21T17:49:16+03:00

Завершен один из участков строительства магистрального ливневого коллектора для северно-восточной части города

Изменить размер текста: A A

В Краснодаре завершили один из участков строительства магистрального ливневого коллектора для северно-восточной части города. Он проходит по улице имени Петра Метальникова. Трубы уложили и восстановили проезжую часть. Также открыт для проезда перекресток улиц Российской и Петра Метальникова.

- Напомним, ограничения движения транспорта по данному дорожному участку вводились 24 ноября прошлого года. Здесь проводили монтаж 220 метрового ливневого коллектора, укладывали пластиковые трубы диаметром 1,8 метров. Все работы проводились открытым способом, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Сейчас на проезжую часть по улице Петра Метальникова уложили чистовой слой асфальта. В дальнейшем нанесут дорожную разметку. Движение уже восстановлено в прежнем режиме.

Также вернутся на прежние маршруты два городских автобуса - № 21 и № 62.

ИСТОЧНИК KP.RU